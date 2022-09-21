Avustralya ve Finlandiya'dan, kısmi seferberlik ilan eden Rusya'ya tepki

Avustralya ve Finlandiya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine ve Ukrayna'nın 4 bölgesinde bağımsızlığa ilişkin referanduma gidilmesi karına tepki gösterdi.

Avustralya ve Finlandiya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine ve Ukrayna'nın 4 bölgesinde bağımsızlığa ilişkin referanduma gidilmesi karına tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilişkin, "Avustralya, Devlet Başkanı Putin'in emrindeki 'bütün araçları' kullanma tehdidini kınıyor. Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunduğu iddiaları asılsızdır." ifadesini kullandı.

Wong, "Rusya'nın derhal Ukrayna'dan çekilmesi" ve " Ukrayna'ya yönelik yasa ve ahlak dışı saldırganlığına son vermesi" gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki, Donetsk ile Luhansk'ta ve Rusya'nın kontrolündeki Herson ve Zaporijya'da bağımsızlıkla ilgili referandum kararı alınmasına ilişkin de Wong, Rusya'nın "işgal altındaki Ukrayna topraklarında düzmece referandumlar planlamaya devam ettiğini" ve söz konusu referandumların "gayrimeşru ve geçersiz" olduğunu kaydetti.

Wong, "(Referandumlar), Rusya'nın Ukrayna topraklarından sözde edinimlerinin hiçbirine yasal bir temel oluşturmayacak ve uluslararası toplum tarafından tanınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya, gelişmeleri yakından takip ediyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası, sınırdaki hareketliliği yakından takip ettiklerini, durumun "stabil ve sakin" olduğunu belirtti.

Kaikkonen, "Savunma kuvvetlerimiz iyi hazırlandılar ve durum yakından izleniyor." dedi.

Ukrayna'nın uzun bir süre daha yardıma ihtiyaç duyacağını ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Kaikkonen, "Avrupa Birliği (AB) içinde gelecekte de Ukrayna'ya destek göstermek için güçlü bir irade olduğunu" söyledi.

Kaikkonen, Putin'in kısmi seferberlik ilanının "sürpriz olmadığını" kaydederek, bu kararın Rusya'nın Ukrayna'daki emellerine ulaşmada zorluk yaşadığını gösterdiği yorumunu yaptı.

Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği açıklaması

Rusya Devlet Başkanı, devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullanmıştı.