Avustralya ve Endonezya Bakanları İşbirliğini Güçlendirdi

Avustralya ve Endonezya dışişleri ile savunma bakanları, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen "9. Avustralya-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları 2+2 Toplantısı"nda bir araya geldi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıya dair detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ikili işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel zorlukları görüşmek üzere bir araya geldi.

Wong ve Marles, Endonezya'yı 17 Ağustos'taki 80. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Avustralyalı ve Endonezyalı bakanlar, her iki ülkenin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını ve 2006'da imzalanan Lombok Anlaşması'nın ilkelerinin önemini bir kez daha teyit etti.

Savunma ve güvenlik konularında işbirliğinin sürdürülmesine öncelik verilmesi hususunda mutabık kalan bakanlar, Avustralya-Endonezya Savunma İşbirliği Anlaşması'nın her iki ülkede de yürürlüğe girmesini ve Savunma Bakanları Toplantısı sırasında savunma işbirliği konusunda daha fazla görüşme yapılmasının "dört gözle" beklediklerini vurguladı.

Artan küresel ekonomik sıkıntılar karşısında ekonomik dayanıklılık ve ekonomik güvenlik konularında diyalog ve işbirliğinin artırılmasının önemine değinen bakanlar, Avustralya ile Endonezya arasındaki güçlü işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlar, Pasifik bölgesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek, barışçıl, istikrarlı, dirençli ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemek üzere ASEAN öncülüğündeki mekanizmalar aracılığıyla birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin tekrardan yürürlüğe girmesi çağrısı yapan bakanlar, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından hukuka aykırı olduğu tespit edilen işgalini "kalıcı hale getirmeye yönelik her türlü girişimini" şiddetle reddettiklerini ifade etti.

Bakanlar ayrıca, "İsrail'in Gazze'yi ele geçirmeye, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye ve insani krizi daha da kötüleştirmeye" yönelik tüm eylem ve politikalarını da reddederek, tarafların uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere hukuka riayet etmesi ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini yineledi.