Avustralya ve ABD'den ortak operasyon: 13 çocuk cinsel istismardan kurtarıldı

Avustralyalı ve ABD'li güvenlik güçleri, bir pedofili çetesine karşı gerçekleştirdiği 2 yıllık operasyon sonunda 13 çocuğun cinsel istismardan kurtarıldığını, toplamda 98 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avustralya Federal Polisi (AFP) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bugün ortak basın toplantısı düzenleyerek operasyonun detayları hakkında bilgi verdi. 'Bakis' adı verilen operasyonun ilk ayağının 2021 yılında ABD'de başladığı ve 2022 yılında da Avustralya'da devam ettiği ifade edildi. FBI'dan Daniel Alfin ve Laura Schwartzenberger adlı iki özel ajanının 2021 yılında bir arama emrini yerine getirirken bir suçlu tarafından vurularak öldürüldüğü, öldüren şüphelinin ise uluslararası bir pedofili çetesinden olduğu tespit edildi. FBI, söz konusu cinayetin ardından uluslararası bir operasyon başlattı.

AFP 19 KİŞİYİ, FBI 79 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

2022'de ise AFP'nin dahil olmasıyla devam eden operasyon kapsamında ülkede 13 çocuğun kurtarıldığı, yaşları 32 ila 81 arasında değişen 19 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyonun FBI ayağında ise 79 kişinin gözaltına alındığı belirtidi. Bahsi geçen çetenin çocuklara cinsel istismar uyguladığı ve kaydettikleri görüntüleri çevrimiçi dijital ortamda yaydıkları ortaya çıktı.AFP Komutanı Helen Schneider "Şifreleme ve karanlık ağ kullanan suçlular, kolluk kuvvetleri için zorlu bir görevdir ancak Bakis Operasyonu, birlikte çalıştığımızda suçlu olduğu iddia edilen kişileri mahkeme önüne çıkarabileceğimizi gösterdi" dedi.