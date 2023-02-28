Avustralya Ulusal Bilim Kurumu: İlaca Dirençli Süper Mikroplara Karşı Acil Eylem Gerekli

KANBERRA, 28 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim kurumu, ilaca dirençli süper mikropların yayılmasını önlemek için acil eylem gerekliliği konusunda uyardı.

Salı günü yayınlanan bir raporda, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü ve Avustralya Teknolojik Bilimler ve Mühendislik Akademisi, antimikrobiyal direnci "yaklaşan küresel sağlık krizi" olarak ilan etti.

Antimikrobiyal direnç, bakterilerin ve diğer mikropların, antibiyotikler gibi onları öldürmek için tasarlanmış ilaçların aşırı veya yanlış kullanımı sonucu ilaçlara karşı dirençli hale gelmesiyle ortaya çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, acil müdahale olmazsa antimikrobiyal direnç nedeniyle 2050 yılına kadar her yıl 10 milyon insan hayatını kaybedebilir. Dünya Sağlık Örgütü de bu tehlikeyi küresel sağlığa yönelik en büyük 10 tehdit arasına aldı.

Salı günkü rapor, Avustralya'nın antimikrobiyal direncin etkilerini azaltmasına yönelik temel zorlukları ve fırsatları belirleyerek, konuyla ilgili daha fazla ulusal koordinasyon sağlanması ve olası çözümlerin daha kolay ticarileştirilmesi çağrısında bulundu.

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nün Antimikrobiyal Direnci En Aza İndirme Misyonu Başkanı Branwen Morgan basın açıklamasında, "Antimikrobiyal direnç, en kritik antimikrobiyal ilaçlardan bazılarını etkisiz hale getirerek modern tıbbı baltalayabilir ve bizi ilaca dirençli enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir" dedi.

Morgan, "Antimikrobiyal direnç, dünya genelinde her yıl 1,27 milyondan fazla ölümden sorumlu ve bu sayı artıyor. Avustralya'daki modelleme, antimikrobiyal direncin yılda 5.000'den fazla ölümden potansiyel olarak sorumlu olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rapora hükümetten, akademiden ve sektörden 100'den fazla uzman katkıda bulundu.

Raporda, antimikrobiyal dirençle mücadelede potansiyel olarak etkili teknolojilerin belirli örnekleri de yer aldı. Bunlar arasında patojenler mevcut olduğunda renk değiştiren yüzey spreyleri ile zararlı mikropları su yollarına ulaşmadan önce tespit edip etkisiz hale getiren tuvaletler bulunuyor.