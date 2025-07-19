Avustralya, Ukrayna'ya M1A1 Abrams Tanklarının Bir Kısmını Teslim Etti

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Avustralya, Ukrayna'ya taahhüt edilen 49 adet M1A1 Abrams tankından bir kısmının teslimatını tamamladı. Hükümet, Ukrayna'ya kararlı desteğini sürdürdüğünü açıkladı ve kalan tankların teslimatının gelecek aylarda yapılacağını belirtti.

Avustralya, Ukrayna'ya daha önce taahhüt edilen 49 adet "M1A1 Abrams" tankından bir kısmının teslimatının tamamlandığını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Ukrayna'ya kararlı desteğini sürdürdüğü vurgulandı.

Ukrayna'ya taahhütte bulunulan 49 Abrams tankından bir kısmının teslimatının yapıldığına işaret edilen açıklamada, kalanların teslimatının da gelecek aylarda tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Avustralya'nın Ukraynalı askerleri eğitmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Avustralya, Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar Avustralya doları (962 milyon ABD doları) destek sağlamayı taahhüt etmişti.

Öte yandan, Avustralya hükümeti, hizmet dışı kalmış Abrams tank filosunu, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya göndereceğini mayıs ayında duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
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