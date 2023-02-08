Avustralya, Türkiye'ye Arama Kurtarma Ekibi Gönderecek

KANBERRA, 8 Şubat (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma desteği verileceğini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın birkaç gün içinde Türkiye'deki yetkililere yardım etmek üzere 72 kişilik bir kentsel arama ve kurtarma ekibi göndereceğini söyledi.

Albanese parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine "en derin taziyelerini" sunduğunu ifade etti.

Başbakan, "Kentsel arama-kurtarma uzmanlarımız, yapı enkazı altında mahsur kalan veya bu durumdan etkilenen depremzedelerin yerini tespit etme, onlara tıbbi yardım sağlama ve onları bulundukları yerden çıkarma konusunda son derece eğitimli" dedi.

Başbakan Salı günü yaptığı açıklamada da depremzedelere gıda, barınak ve benzeri önemli malzemelerin ulaştırılmasını desteklemek amacıyla 10 milyon Avustralya doları (yaklaşık 6,9 milyon ABD doları) insani yardım yapılacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Çarşamba günü Senato'da yaptığı konuşmada, bölgede bulunan dört Avustralyalıdan hala haber alınamadığını belirtti.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, kayıp dört kişinin ailelerine ve bölgede bulunan diğer 40 Avustralyalı'ya yardım sağlıyor.

Wong, "Bu kişilerin güvenliğini sağlamak tabii ki en önemli önceliğimiz. Onlara yardımcı olabilmek için Ankara'daki konsolosluk yetkilileri, yerel makamlar ve diğer yetkililerle birlikte çalışıyor" dedi.