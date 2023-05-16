Avustralya Ticaret Bakanı: Çin'le Bağları Koparmak İstemiyoruz

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Avustralya, Çin'le bağları koparmak istemiyor.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Avustralya, Çin'le bağları koparmak istemiyor. Avustralya bilhassa Çin ile ticari ilişkileri ilerletmek niyetinde" dedi.

Dört yılın ardından Çin'i ziyaret eden ilk Avustralya Ticaret Bakanı olan Farrell, Cuma günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Beijing'de 16. Bakanlar Arası Karma Ekonomik Komisyon'a eş başkanlık yaptı.

Avustralya hükümeti Salı günü, ülkenin 15 yıldır ilk kez yıllık bütçe fazlası vereceği öngörüsünde bulundu. Farrell, bunun nedenlerinden birinin son 12 ayda elde edilen dış ticaret hadleri olduğunu söyledi.

Çin, Avustralya'nın en büyük ticari ortağı, Avustralya ise Çin'in önemli ürün tedarikçilerinden biri konumunda. Pek çok Avustralyalı şirket ve kurum son dönemde 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacaklarını beyan etti.

Farrell, "Son 12 ay Avustralya ile Çin arasındaki ticaret açısından rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Daha da iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Avustralya Ticaret Bakanı, Çin'in İşçi Bayramı tatili boyunca artan turizminin ve tüketiminin "Avustralya ve dünya için çok olumlu bir gelişme" olduğunu söyledi.

"Avustralya'daki görülmeye değer yerlerin pek çok Çinli turisti cezbedeceğinden son derece umutlu ve eminiz" diyen Farrell, Çin halkının Liman Köprüsü'nü ve Opera Binası'nı görmek, ayrıca yemek ve şarapların keyfini çıkarmak için Sidney'e gelmek isteyeceklerini ifade etti.

Bakan Don Farrell, Avustralya'nın ekonomide karbonsuzlaşmanın öneminin farkında olduğunu ve yenilenebilir enerji alanında Çin ile işbirliği yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

Farrell, "Gelecekte dünyaya temiz enerji sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Çin ile birlikte çalışmayı hevesle bekliyoruz" dedi.