Avustralya Teknoloji Sektöründe Personel Açığı Sıkıntısı Yaşıyor

KANBERRA, 15 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da bir endüstri kuruluşu, ülkenin teknoloji sektörünün büyük bir personel açığıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

KANBERRA, 15 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da bir endüstri kuruluşu, ülkenin teknoloji sektörünün büyük bir personel açığıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Avustralya Teknoloji Konseyi (TCA) CEO'su Kate Pounder Çarşamba günü Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülkenin artan talebe ayak uydurmak için binlerce teknoloji çalışanını işe alması ve eğitmesi gerektiğini söyledi.

Avustralya Teknoloji Konseyi, 2030 yılına kadar Avustralya'da 1,2 milyon kişinin teknoloji sektöründe istihdam edilmesini ve sektörün her yıl 250 milyar Avustralya doları (173,2 milyar ABD doları) gelir elde etmesini hedefliyor.

Politika değişiklikleri ve finansman girişimleri olmadan sektörün 2030 yılına kadar 180.000 personel açığıyla karşı karşıya kalacağını söyleyen Pounder, "Endişe verici bir şekilde, son 10 yılda teknoloji işlerine giren ve eğitim alan insan sayısı Avustralya'daki mevcut işlerden çok daha düşük kaldı. Bugün bilgi teknolojisi (BT) lisans derecesi alan Avustralyalı sayısı 2002'deki sayıyla aşağı yukarı aynı. Bu geniş bandın nadiren var olduğu, yani Facebook kurulmadan önce telefonların sadece aramalar için kullanıldığı bir zamandı" diye konuştu.

Avustralya'daki teknoloji işlerinin sayısı son 10 yılda ikiye katlandı ve işten çıkarmaların yaygın olduğu Kasım 2022'ye kadarki 12 aylık sürede yüzde 9 artarak 900.000'e yükseldi.

Küresel teknoloji devleri Google, Meta ve Twitter da dahil olmak üzere küçülmelerin kısa vadeli bir sorun olduğunu belirten Pounder, "Bunun gibi sinyaller gelip gidecek ancak Avustralya'da yaptığımız işlerin çoğunun teknolojiye dayanacağı eğilimini değiştiremezler ve değiştirmeyecekler. ve bugün için inşa etmeye başlamamız gereken gelecek bu" ifadelerini kullandı.