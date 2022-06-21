Avustralya, Sri Lanka'ya 50 milyon dolar sağlayacağını açıkladı - Haberler

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Avustralya, Sri Lanka'ya 50 milyon dolar sağlayacağını açıkladı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Avustralya, Sri Lanka'ya 50 milyon dolar sağlayacağını açıkladı

Avustralya, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'ya 50 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Avustralya, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'ya 50 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Indian Express'in haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Sri Lankalıların sağlık hizmetlerini ve günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına Dünya Gıda Programına (WFP) 22 milyon dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.

Bunun yanı sıra, ülkenin kalkınmasına destek olmak için 23 milyon dolar yardım yapılacağı belirtildi.

Söz konusu desteğin, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına sağlanan 5 milyon dolara ek olduğu ifade edildi.

Özellikle ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, sağlık hizmetlerinin ve ekonominin düzeltilmesinin destekleneceği belirtildi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede, halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda gösterileri yoğunlaştırmıştı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Togo Cumhuriyeti Avustralya Sri Lanka Güncel Haberler

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