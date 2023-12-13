Üye Girişi
Haberler

Avustralya, Silikozis Vakalarının Artması Nedeniyle Suni Mermer Üretimini Yasakladı

Güncelleme:
Abone Ol

Avustralya, üretim tesislerinde silika maddesine maruz kalan işçilerde artan "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu. Yasaya göre, silika tozlarının solunmasıyla akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan silikozis adındaki meslek hastalığını önlemek amaçlanıyor.

Avustralya, üretim tesislerinde silika maddesine maruz kalan işçilerde artan "silikozis" vakaları nedeniyle suni mermer üretimini yasaklayan ilk ülke oldu.

ABC News'un haberine göre, silika tozlarının solunmasıyla akciğerlerde kalıcı ve ilerleyebilen hasara yol açan silikozis adındaki meslek hastalığını önlemeyi hedefleyen yasa 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek.

Ülkedeki ticaret odaları, sağlık kurumları ve mesleki hastalıklara bakan hukuk firmaları yasayı desteklerken uluslararası taş üreticilerinden Caesarstone kararın iş yerindeki silikozis riskini azaltmadığını savundu.

Buna karşın, yasama süreci öncesinde Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun farklı silika türlerinin risk düzeylerinin incelendiği araştırmada, en yüksek silikozis vakasının suni mermer sanayinde görüldüğü, bu alandaki işçilerde hastalığın seyrinin daha hızlı ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu belirlenmişti.

Araştırmada ayrıca güvenli bir silika türü bulunmadığı ve "tüm suni mermerlerin yasaklanması gerektiği" sonucuna varılmıştı.

Avustralya'da üretimi yasaklanan suni mermerin, gelecekteki yasal düzenlemelerle ithalatının da durdurulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Avustralya Üretim Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title