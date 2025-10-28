Haberler

Avustralya, Sığınmacıları Nauru Adası'na Gönderiyor

Güncelleme:
Avustralya, hapis yatmış sığınmacıları Nauru Adası'na sınır dışı etmeye başladı. Yüksek Mahkeme kararı ile serbest bırakılan 358 sığınmacının durumu ve hükümetin anlaşma detayları kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Avustralya, Pasifik'teki Nauru Adası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Avustralya'da barınamayacak ancak kendi ülkelerine gönderilemeyen hüküm giymiş sığınmacıların Nauru'ya sınır dışı edilmeye başlandığını duyurdu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC News'e açıklamalarda bulundu. Burke, 24 Ekim'de ilk naklin gerçekleştiğinin Nauru tarafından doğrulandığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre de anlaşma, Avustralya'da hapis yatmış ve daha sonra Yüksek Mahkeme kararıyla salıverilmiş yaklaşık 358 sığınmacının Nauru'ya transferini mümkün kılarken, kaç kişinin gönderildiği henüz bilinmiyor.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 2023'te Avustralya vatandaşı olmayan ve ülkelerine geri gönderilemeyen eski hükümlülerin süresiz olarak gözaltında tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Hükümetin, bu karar kapsamında serbest bırakılan kişileri kabul etmesi karşılığında, Nauru'ya 408 milyon Avustralya doları ödeyeceğine ilişkin anlaşma yaptığı belirtilmişti.

Başbakan Anthony Albanese hükümeti ise anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuna yeteri kadar paylaşmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Nauru Gözaltı Merkezi

Nauru Gözaltı Merkezi, Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinin kapatılmasının ardından Avustralya'nın tek açık deniz gözaltı merkezi konumunda bulunuyor. Avustralya, bugüne kadar Ada'da "yasa dışı şekilde gözaltına aldığı" çok sayıda kişiye tazminat ödemek zorunda kaldı.

Nauru ve Avustralya, 2021'de Pasifik ada devletinde (Nauru) "gözaltı merkezinin" kalıcı olmasını taahhüt eden bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Avustralya'nın göç politikası, Avustralya'ya ulaşmaya çalışan ya da denizde yakalanan sığınmacıların gözaltı merkezlerine gönderilmesini gerektiriyor.

İnsan hakları örgütleri, Avustralya'nın mültecilere yönelik muamelesini ve gözaltı merkezlerindeki koşulları kınarken, Avustralya, bunun tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
