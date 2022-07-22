Avustralya Savunma Kuvvetleri, Cinsel İstismarla Başa Çıkamadığını Kabul Etti - Haberler

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Avustralya Savunma Kuvvetleri, Cinsel İstismarla Başa Çıkamadığını Kabul Etti

Xinhua - Güncel
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Avustralya Savunma Kuvvetleri, Cinsel İstismarla Başa Çıkamadığını Kabul Etti

KANBERRA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), askerleri içindeki cinsel istismarla başa çıkmada başarısız olduğunu kabul etti.

KANBERRA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), askerleri içindeki cinsel istismarla başa çıkmada başarısız olduğunu kabul etti.

Savunma Bakanlığı yakın zamanda yayınlanan bir bildiride, ADF içindeki tüm cinsel istismar iddialarını "ciddi" bir şekilde ele alma konusunda "daha iyisini yapmaya" kararlı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı cinsel istismar olaylarıyla geçmişte yeterince başa çıkamadığımızı kabul ediyor" denildi.

Belirli olaylara atıfta bulunulmayan açıklamada, cinsel istismar yaşayan herhangi bir ADF üyesinin olayı bildirmeye şiddetle teşvik edildiği ve desteklendiği kaydedildi.

Avustralya'nın çok kültürlü yayın organı Özel Yayın Servisi'ne (SBS) göre bu açıklama, ADF'deki cinsel saldırı şikayetlerinin, 2020-2021'de 187 vakayla sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bir zamanda geldi. Vaka sayısı bir önceki yıl 160 düzeyindeydi ve 2013-2014'te ise 60 olan vaka sayısının üç katı oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm mağdurlar cinsel suçları ilgili eyalet veya bölge polisine bildirmeleri için teşvik ediliyor ve destekleniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm cinsel istismar vakalarında, fail olduğu iddia edilen kişi ADF üyesiyse ve mağdur şikayet etmeyi kabul ederse, Savunma Bakanlığı'nın disiplin cezasını ya da idari davayı göz ardı etmeyeceği" ifade edildi.

Xinhua / Güncel

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