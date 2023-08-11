Avustralya Savunma Bakanlığı, askerlere yeterli eğitim vermediği gerekçesiyle suçlandı

Avustralya hükümetine bağlı iş sağlığı ve güvenliği kurumu, iki askerin timsah saldırısına uğramasıyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nı personeline yeterli eğitim vermediği gerekçesiyle suçladı. Comcare, soruşturma sonucuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na en fazla 1.5 milyon Avustralya doları ceza gerektiren Kategori 2 suçlamasıyla dava açılacağını belirtti.

Avustralya hükümetine bağlı iş sağlığı ve güvenliği kurumu, iki askerin timsah saldırısına uğramasıyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nı personeline yeterli eğitim vermediği gerekçesiyle suçladı.

Avustralya'da iki asker Zodyak botla 6 Ağustos 2021'de balık tutmaya gitmiş ve 2.5 metrelik bir timsahın saldırısına uğramıştı. Olayla ilgili soruşturma açan iş sağlığı ve güvenliği kurumu Comcare, saldırıyla ilgili personelini iyi eğitmediğini belirterek Avustralya Savunma Bakanlığı'nı, iş sağlığı ve güvenliği yasasını ihlal etmekle suçladı.

Comcare, soruşturma sonucuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Her iki asker de ısırık ve pençe yaraları dahil olmak üzere ciddi şekilde yaralandı ve Cairns Hastanesinde tedavi altına alındı. Bakanlığın çalışanları eğitmekte, güvenli bir çalışma sistemi sağlamakta ve sürdürmekte başarısız olduğu iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

SUÇLU BULUNURSA MAKSİMUM CEZA 1.5 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

Comcare, Savunma Bakanlığı'nın alması gereken tedbirler olduğunu belirterek "Bakanlığa yönelik suçlama, en fazla 1.5 milyon Avustralya doları ceza gerektiren Kategori 2 suçudur. Konu, 15 Eylül 2023'te Brisbane Sulh Ceza Mahkemesinde görüşülmek üzere listelenmiştir" açıklamasını yaptı.