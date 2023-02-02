Avustralya Sağlık Sistemi Alarm Veriyor

KANBERRA, 2 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da Perşembe günü yayınlanan bir hükümet raporuna göre, giderek daha çok Avustralyalı maliyetler sebebiyle hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerini erteliyor.

KANBERRA, 2 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da Perşembe günü yayınlanan bir hükümet raporuna göre, giderek daha çok Avustralyalı maliyetler sebebiyle hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerini erteliyor.

Verimlilik Komisyonu'nun sağlık sistemiyle ilgili yıllık raporunda, artan hastane bekleme listeleri ile ambulanslar, diş bakımı ve doktor randevularındaki önemli gecikmeler ortaya kondu.

Rapora göre, 2021-2022 arası Avustralyalıların yüzde 3,5'i maliyetler nedeniyle aile hekimi ziyaretlerini erteledi veya iptal etti.

Rapor, Cuma günü Başbakan Anthony Albanese ile eyalet ve bölge liderleri arasında sağlık sistemi reformlarını tartışacakları önemli bir toplantı öncesinde yayınlandı.

Eyalet liderleri ve sağlık bakanları, Avustralya'nın evrensel sağlık hizmeti sistemi Medicare'i elden geçirmesi ve hastane finansmanını artırması için federal hükümet nezdinde lobi yapmak üzere güçlerini birleştirdi.

Sağlık Bakanı Mark Butler daha önce sağlık sistemi Medicare'in 40 yıllık tarihindeki en kötü dönemi geçirdiğini kabul etmişti.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir doktora görünmenin hiç bu kadar zor olmadığını söyleyen Butler, "Ayrıca hiç bu kadar pahalı olmamıştı" diye ekledi.