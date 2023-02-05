Avustralya Sağlık Bakanı: Sağlık Sistemini Düzeltmek İçin Yabancı Doktorlar Kritik Önemde

KANBERRA, 5 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, daha fazla yabancı doktoru ülkeye çekmenin sağlık sistemini düzeltmek için kritik önem taşıdığını söyledi.

KANBERRA, 5 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, daha fazla yabancı doktoru ülkeye çekmenin sağlık sistemini düzeltmek için kritik önem taşıdığını söyledi.

Bakanın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre aile hekimliğine yönelik bir inceleme yapılması ve bu inceleme kapsamında; daha fazla yabancı sağlık çalışanını Avustralya'ya çekmenin ve bu çalışanların mevcut yeterliliklerinin tanınmasının yollarının araştırılması gerekiyor.

Federal hükümet, eyalet ve bölge liderleri Cuma günü, aile hekimliği sisteminin bu yıl içinde, sağlık sistemindeki yaygın sorunlar ele alınmadan önce gözden geçirilmesi konusunda anlaştı.

Avustralya'nın sağlık hizmeti sistemi Medicare'in 40 yıllık tarihindeki en kötü dönemi geçirdiğini söyleyen Butler, daha fazla aile hekimini ülkeye getirmenin tüm sistem üzerindeki baskıyı azaltacağı görüşünde.

Sky News Avustralya'ya konuşan bakan, "Bu, yabancı ülkelere gidip, Avustralya sağlık sistemi için doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık hizmetleri uzmanlarını işe alma ve Avustralya'ya getirme meselesi" dedi.

Hükümet ayrıca eczacıların yaygın şikayetler için aile hekimi onayı olmadan ilaç reçete edebilmesine izin verilebileceğinin sinyalini verdi.

Avustralya Eczacılar Birliği'ne göre bu önlem alınırsa her yıl 6,5 milyon kişi aile hekimine gitmek durumunda kalmayacak.

Butler, sağlık çalışanlarının, eğitimlerinin sunduğu kapasiteyi sonuna kadar kullanmamasının "mantıklı olmadığını" vurguladı.