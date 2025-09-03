Avustralya, Rusya'ya Yaptırım Uyguladı

Avustralya hükümeti, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek verdiği" gerekçesiyle 14 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı basın açıklamasında, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ile bir araya geldiğini aktardı.

Rusya'yı "Navalnıy'nin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmemekle" suçlayan Wong, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Wong, "Rusya'nın sivil topluma ve insan hakları savunucularına yönelik baskılarını kınıyor, Rusya'yı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Wong, "Rusya'da ifade özgürlüğüne engel olan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren" 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını aktardı.

Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.