Avustralya, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen ürünlere yüzde 35 ek vergi getirdi

Avustralya, Rusya ve Belarus'un En Çok Tercih Edilen Ülke (MFN) listesinden çıkarılacağını ve iki ülkeden yapılacak tüm ithalatlara yüzde 35 ek vergi uygulanacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna savaşında 5. hafta geride kalırken, Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı almaya devam ediyor. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan basın toplantısında, Rusya ve Belarus'un En Çok Tercih Edilen Ülke (MFN) listesinden çıkarılacağı ve iki ülkeden yapılacak tüm ithalatlara yüzde 35 ek vergi uygulanacağı açıklandı. Basın açıklamasında Avustralya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek belirtilerek, "Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışacak" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın aldığı ek vergi kararının ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bugün Avustralya Parlamentosu'na hitap etmesinin ardından açıklanması dikkat çekti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel