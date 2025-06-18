Avustralya, Rus 'Gölge Filosuna' 60 Gemiyi Yaptırım Listesine Aldı

Avustralya hükümeti, Rusya'nın "gölge filosunda" yer alan 60 gemiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Wong, Rusya'nın bu gemileri uluslararası yaptırımları delmek için kullandığını savunarak, gemilerin aldatıcı uygulamalarla Rus petrolü ve diğer yaptırıma tabi malların ticaretine olanak sağladığını ifade etti.

Rusya'nın gölge filosundaki 60 gemiyi yaptırım listesine aldıklarını kaydeden Wong, Moskova hükümetini savaşı sonlandırmaya çağırdı.

Wong, bu kararla Avustralya'nın ilk kez Rus "gölge filosuna" yaptırım uyguladığını belirtti.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları "gizlice taşımak için" elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 20 Mayıs'ta Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay vermişti.