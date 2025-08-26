Avustralya Posta İdaresi, ABD'ye Paket Gönderimini Askıya Aldı

Avustralya Posta İdaresi, ABD'ye gönderilecek birçok paket posta hizmetini, yeni gümrük vergileri nedeniyle derhal askıya aldığını açıkladı. Diğer ülkeler de benzer adımlar atarken, mektuplar ve düşük değerli hediyelerin gönderimine devam edileceği bildirildi.

KANBERRA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya Posta İdaresi, ABD'ye yapılacak birçok paket posta hizmetini, ithalata yönelik gümrük vergileri nedeniyle askıya aldıklarını açıkladı.

İdarenin salı sabahı yaptığı açıklamada kararın derhal uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Ayrıca ABD'li alıcılara ürün satan Avustralyalı işletmelerin ürünlerin teslimatında devlete ait posta servisi kullanmasının derhal durdurulacağı ifade edildi.

Söz konusu karar, ABD'nin düşük değerli paketlere uygulayacağı ve cuma günü yürürlüğe girecek gümrük vergileri üzerine alındı. Dünya genelinde diğer posta idareleri de ABD'ye teslimatları durdurma yönünde benzer kararlar almıştı.

Açıklamada mektuplar, belgeler ve hediye olduğu beyan edilen ve değeri 100 ABD dolarının altında olan paketlerin ABD'ye teslimatına devam edileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayı sonlarında değeri 800 ABD dolarından az olan paketlerin ülkeye gümrüksüz girişine izin veren muafiyet uygulamasını 29 Ağustos'tan itibaren kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

