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Avustralya polisinden ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

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Batı Avustralya Polisi, piyasa değeri 700 milyon dolar olan 2,4 ton kokain ele geçirdi.

Batı Avustralya Polisi, piyasa değeri 700 milyon dolar olan 2,4 ton kokain ele geçirdi. Polis, bunun ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.

Batı Avustralya Polisi (WA Police) tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen kokainin Meksika kartellerine ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, 'Uluslararası gizli bir operasyonla, 700 milyon dolar değerindeki 2,4 ton kokainin Avustralya'ya girişi engellendi. Operasyon, Meksika uyuşturucu karteliyle bağlantılı kokainin ele geçirilmesi ve 12 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı' denildi. Polis, operasyonun ülke tarihindeki en büyük operasyon olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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