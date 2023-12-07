Avustralya Parlamentosu Tehlikeli Sığınmacıları Gözetim Merkezlerine Yeniden Göndermeyi Kabul Etti

Avustralya Parlamentosu, Yüksek Mahkeme'nin süresiz tutukluluklarının Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki kararının ardından serbest bırakılan, suç potansiyeli taşıyan 'tehlikeli' sığınmacıların gözetim merkezlerine yeniden gönderilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Avustralya Parlamentosu, Yüksek Mahkeme'nin süresiz tutukluluklarının Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki kararının ardından serbest bırakılan, suç potansiyeli taşıyan "tehlikeli" sığınmacıların gözetim merkezlerine yeniden gönderilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi dün geç saatlerde toplum güvenliğinin tesisi için hazırlanan tasarıyı 59'a karşı 68 oyla onayladı. Oylama, Senato'nun aynı tasarıyı kabulünden bir gün sonra geldi.

Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı Andrew Giles, onayla birlikte şiddet veya cinsel suçlardan sabıka kaydı olan sığınmacıların toplum için risk teşkil etmeleri nedeniyle üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması için mahkemeye başvurabileceğini söyledi.

Ancak kamu açısından risk oluşturma potansiyeli taşıyan "tehlikeli" sığınmacıların gözetim merkezlerine yeniden gönderilmesine mahkeme karar verecek.

Giles, taslak yasalaşmadan önce, "Önleyici gözaltı rejimi, mahkemenin suçluların en kötüsünün gözaltına alınmasına izin verecek." dedi.

Bakan Giles, geçen aydan itibaren serbest bırakılan ve çeşitli nedenlerle sınır dışı edilemeyen 148 göçmenden kaçının gözaltına alınabileceğini söylemedi.

Federal yasalar daha önce sadece terör suçlarından hüküm giymiş "aşırılık yanlılarının" önleyici gözaltı rejimine tabii tutulmasına olanak sağlıyordu.

Avustralya vatandaşı olmayanlar için "daha katı bir adalet sistemi"

Uluslararası Af Örgütü'nün mülteci hakları danışmanı Graham Thom, hükümetin söz konusu mevzuatı uygun parlamento incelemesi olmadan aceleyle geçirmesinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Toplum güvenliğiyle kişisel özgürlükleri dengelerken hassas davranmak gerekiyor." dedi.

Yeşiller Partisi Lideri Adam Bandt, yasaların Avustralya vatandaşı olmayanlar için "daha katı bir adalet sistemi" yarattığını belirterek, "Bazıları (göçmenler) iğrenç suçlar işledi ancak birçoğu işlemedi." şeklinde konuştu.

Yüksek Mahkeme, 8 Kasım'da gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Myanmarlı bir sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti. Sığınmacı, 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmekten suçlanıyordu.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.

Mahkeme, bu çerçevede serbest bırakılan 148 kişiden çoğunun ayak bileğine takip bilezikleri takmalarına ve gece sokağa çıkma yasağı sırasında evde kalmalarına hükmetmişti.