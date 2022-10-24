Avustralya, öksürük şurubuna bağlı çocuk ölümlerinin olduğu Endonezya'ya panzehir gönderdi

Avustralya, öksürük şuruplarındaki zararlı maddelerin yol açtığı akut böbrek hasarına bağlı çocuk ölümlerinin olduğu Endonezya'ya kimyasal zehirlenmelere karşı kullanılan panzehir gönderdi.

Ülkede yayın yapan WAtoday gazetesinin haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Avustralyalı mevkidaşı Mark Butler'e çağrıda bulunarak ülkesine metanol ve etilen glikolden zehirlenen hastaların tedavisi için kullanılan "fomepizol panzehirini" sağlamasını istedi.

Söz konusu ilaçların hala "nadir" bulunduğunu belirten Sadikin'in çağrısı sonrası Avustralya 16, Singapur 10 şişe panzehir gönderdi.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, panzehirlerin bugün itibarıyla Endonezya'ya ulaşacağını belirtti.

Butler, Endonezya'ya uluslararası ilaç pazarında sınırlı sayıda bulunan panzehiri sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Endonezya'da 133 çocuk hayatını kaybetmişti

Bakan Sadikin, yılbaşından bu yana bazı tıbbi şuruplardaki zararlı maddelere bağlı akut böbrek hasarından ölen çocukların sayısının 133'e çıktığını bildirmişti.

Endonezya'daki 22 ilde 133'ü ölümle sonuçlanan çoğu 5 yaş altı 241 akut böbrek hasarı vakası kaydedilmişti.

Vakaların ardından Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı, aşırı düzeyde etilen glikol içeren yerli 5 ürünün derhal piyasadan çekilmesini ve kalan tüm ilaçların da imha edilmesini istemişti.

Gambiya'da da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettikleri iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulunduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.