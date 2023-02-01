Avustralya Nükleer Ajansı Kayıp Radyoaktif Kapsülü Arıyor

KANBERRA, 1 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Radyasyon Koruma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA) Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin taşra bölgesinde kaybolan radyoaktif kapsülü arama çalışmalarına katıldığını belirtti.

KANBERRA, 1 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Radyasyon Koruma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA) Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin taşra bölgesinde kaybolan radyoaktif kapsülü arama çalışmalarına katıldığını belirtti.

Demir cevherinin yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir göstergenin parçası olan sekiz milimetrelik Sezyum-137 kapsülünün Ocak ayında, Batı Avustralya'nın ücra bölgesinde taşındığı güzergahta kaybolduğu bildirilmiş, eyaletin büyük bir kısmı için radyasyon alarmı verilerek acil arama süreci başlamıştı.

Yetkililer, Perth'teki bir maden ocağından bir depoya taşınırken kaybolan kapsülü, bu güzergah üzerinde adım adım iz sürerek araştırıyor.

ARPANSA, arama çalışmalarına yardımcı olmak için özel araca monteli portatif radyasyon tespit cihazıyla donatılmış ekibi bölgeye konuşlandırdığını belirtti.

Ajans yaptığı açıklamada, "Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü (ANSTO) de arama çalışmalarına yardım etmeleri için radyasyon hizmetleri uzmanları, tespit ve görüntüleme cihazlarından oluşan ekipler gönderdi" diye bildirdi.

Yetkililer, kapsülle doğrudan temasın büyük olasılıkla radyasyon yanıkları veya hastalıklara yol açacağını belirterek, vatandaşları bulmaları halinde kapsülden en az beş metre uzakta durmaları konusunda uyardı.