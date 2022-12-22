Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Son 10 Yılın En Büyük Orman Yangını Riskiyle Karşı Karşıya

SİDNEY, 22 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin yerel itfaiye teşkilatı Perşembe günü, toplumu 10 yıldan uzun süredir görülen büyük orman yangınları riskinden korumaya yönelik her türlü çabanın gösterilmekte olduğunu duyurdu.

Yeni Güney Galler Yangın ve Kurtarma Kurumu (FRNSW) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yıl boyunca ortalamanın üzerinde yağan yağmur, yanıcı madde yükünü artırdı, bu da önümüzdeki haftalarda çıkacak herhangi bir orman yangınının normalden daha büyük ve daha yoğun olma potansiyeline sahip bulunduğu anlamına geliyor.

İtfaiye teşkilatı, bu durumun özellikle son sellerin ağırlıkla vurduğu eyaletin batısı için söz konusu olduğuna dair uyardı.

FRNSW Orman Yangını ve Havacılık Birimi Komutanı Scott Donohoe, "Şu anda yükü artmış yanıcı maddelerin tutuşması ve arka bahçelerimizde bir yangın acil durumu oluşturması için yalnızca birkaç gün veya hafta sürecek sıcak ve kuru hava yeterli" diyerek ev ve arazi sahiplerini itfaiyecilerin yönlendirmelerine uymaya ve önlem almaya çağırdı.

Diğer yandan çiftçilere, olası bir yangının yayılmasını yavaşlatmak için otlaklarının, evlerinin, barakalarının ve ekipmanların etrafına alevlerin yayılmasını yavaşlatmak için yangın bariyerleri kurmaları tavsiye ediliyor.