Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazi sembolü yasaklandı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazi sembolü olarak da bilinen gamalı haçların (svastika) sergilenmesi yasaklandı.

BBC'nin haberine göre, Victoria, gamalı haçın sergilenmesini yasaklayan ilk Avustralya eyaleti oldu.

Yeni yasaya göre, sembolü kasıtlı olarak sergileyen kişiler 1 yıla kadar hapis veya 22 bin Avustralya doları (15 bin ABD doları) para cezasına çarptırılabilecek.

Eyalet Başbakanı Dan Andrews konuya ilişkin, "Kimsenin ırkçılık, nefret veya antisemitizmi yaymaya hakkı yok." dedi.

Eyaletin Başsavcısı Jaclyn Symes yaptığı açıklamada, "Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojilerinden birini yüceltiyor. Halka açık olarak sergilenmesi daha fazla acı ve bölünmeye neden olmaktan başka bir şey yapmıyor." ifadesini kullandı.

Diğer eyaletler de benzer yasalar çıkarmayı planlıyor.

Sembolün tarihi, eğitimsel ve sanatsal bağlamlarda gösterilmesi için muafiyetler bulunuyor.

Kişiler, yalnızca sembolün kaldırılmasına yönelik ilk talebi reddederlerse yargılanacak.

Yeni yasa altı ay içinde yürürlüğe girecek.