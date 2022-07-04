Avustralya'nın Sydney kentinde tahliye uyarılarından 32 bin kişi etkilendi

Avustralya'nın Sydney kentinde 30 Haziran'dan beri etkisini gösteren şiddetli yağışlar 30 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı.

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki son bilgilere göre, 18 ay içinde yaşanan diğer üç selden daha kötü bir sel felaketiyle karşı karşıya olabiliriz." ifadesini kullandı.

Watt, daha önce yaşanan sellerde etkilenmeyen bölgelerin, söz konusu şiddetli yağışlardan etkilenebileceğini ifade etti.

Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Dominic Perrottet, dün yapılan tahliye uyarılarından 32 bin kişinin etkilendiğini ve hafta boyunca bu rakamın artacağını kaydetti.

Avustralya Meteoroloji Dairesi yöneticisi Jane Golding, Sydney'in kuzeyindeki Newcastle ile güneyindeki Wollongong bölgeleri arasında kalan kısımların son 24 saat içinde bir metreden fazla yağış aldığını aktardı.

Dün, şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı binlerce on kişinin tahliye edilmesi emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.