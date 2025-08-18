Avustralya'nın Rothman Vizesini İptal Etmesi Üzerine İsrail'den Tepki

Avustralya'nın İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini iptal etmesinin ardından Tel Aviv yönetimi, Canberra yönetiminin işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avustralya'nın Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Saar, "Avustralya'nın Filistin yönetimindeki temsilcilerinin (İsrail'deki) vizelerini iptal etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın İsrail Büyükelçisi'nin konuya ilişkin bilgilendirildiğini aktaran Saar, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanlığını yürüten aşırı sağcı milletvekili Rothman ve eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked ile bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtti.

Saar, Avustralya'nın Shaked ve Rothman'ın vizelerini iptal etmesi kararının "utanç verici" olduğunu ileri sürdü.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini ve Avustralya'ya seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Burke, "ayrılığa yol açan kişilerin" Avustralya'ya seyahatinin kabul edilemeyeceğini belirterek "Hükümetimiz, ülkemize gelip ayrılığı yaymak isteyenlere sert çizgi çekiyor. Avustralya'ya gelip nefret ve ayrılık mesajları yayıyorsanız sizi burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

ABD'de yayın yapan ABC News, İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Rothman'ın "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik nedeniyle ülkeye gelmeyi planladığını belirtmişti.