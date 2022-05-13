Avustralya'nın Queensland eyaletinde yüzlerce kişi şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi - Haberler

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yüzlerce kişi şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yüzlerce kişi şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle yüzlerce kişi yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle yüzlerce kişi yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queensland'in doğusundaki sahil şeridi, şiddetli yağışlara teslim oldu.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde sel suları nedeniyle yüzlerce yol ulaşıma kapandı. Bazı yolların kapanmasına da nehirlerin taşması neden oldu.

Bölge halkına evlerinde gerekli hazırlıkları yapmaları ve ihtiyaç halinde tahliye etmelerine dair en az 10 uyarı yayımlandı.

Queensland'in bazı bölgelere iki günde 260 milimetre yağmur düştü.

Emniyet yetkilileri, risk altındaki en az 240 evin kapısını çalarak hane halkından evlerinden ayrılmalarını istedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinden tahliye edilen yüzlerce kişi tahliye merkezlerine götürüldü.

Meteoroloji yetkilileri, aşırı yağışların sel ve toprak kaymasına yol açabileceğini bunun da yaşamı tehdit edebileceği konusunda uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Avustralya, Queensland, Sel, Güncel, Haberler

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