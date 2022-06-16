Avustralya'nın NSW eyaletinde akşamları 2 saat elektrik kullanılmaması çağrısı - Haberler

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Avustralya'nın NSW eyaletinde akşamları 2 saat elektrik kullanılmaması çağrısı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Avustralya'nın NSW eyaletinde akşamları 2 saat elektrik kullanılmaması çağrısı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki vatandaşlardan mümkün olduğunca enerji tasarrufu yapılması istendi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki vatandaşlardan mümkün olduğunca enerji tasarrufu yapılması istendi.

BBC'nin haberine göre, İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, yaptığı açıklamada, eyalet sakinlerinin imkanları varsa her akşam iki saat elektrik kullanmamasını önerdi.

Bowen, elektrikli aletlerin 18.00-20.00 saatlerinde çalıştırılmaması gerektiğini söyledi.

8 milyon Avustralyalının yaşadığı eyalette, vatandaşlardan olabildiğince enerji tasarrufu yapılması istendi.

Bowen, 2 Haziran'da, ülkesinin doğal gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızla çözülemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Güneydoğu Avustralya'da bir süredir devam eden soğuk hava dalgası ve ülkedeki bir gaz tedarikçisinin iflası nedeniyle gaz fiyatları yükseldi.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rus gazını ve kömürünü satın almayı kesmesi de fiyatları olumsuz etkiledi.

Avustralya'daki bazı kömür madenlerindeki sorunlar da yurt içinde gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

İklim Değişikliği Avustralya Galler Güncel Haberler

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