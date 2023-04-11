Avustralya'nın Güney ve Doğusundaki Hayvanların Nesli Tükenme Tehdidiyle Karşı Karşıya

KANBERRA, 11 Nisan (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, ülkenin güney ve doğusunda yaşayan memelilerin gelecekte nesli tükenme riski daha yüksek olan hayvanlar arasında yer aldığını buldu.

KANBERRA, 11 Nisan (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, ülkenin güney ve doğusunda yaşayan memelilerin gelecekte nesli tükenme riski daha yüksek olan hayvanlar arasında yer aldığını buldu.

Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim değişikliği, insan nüfusundaki artış ve arazi kullanımındaki değişim oranının belirli türlerin direncini nasıl etkileyeceğini araştırdı.

Karada yaşayan memelilerin yüzde 20'si kadarının 2100 yılına kadar en az iki tehditle karşı karşıya kalacağını tespit eden araştırmacılar, Avustralya'nın güney ve doğusuyla Sahra Altı Afrika'yı gelecekteki nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan türler için hassas noktalar olarak belirledi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Marcel Cardillo, filler, kangurular ve zürafalar gibi büyük memelilerin daha uzun gebelik süreleri nedeniyle en savunmasız durumda olduklarını söyledi.

Cardillo yaptığı basın açıklamasında, "Sahra Altı Afrika ve güneydoğu Avustralya'da gelecekteki çoklu risk faktörleri arasında bir örtüşme var. Bunlar iklim değişikliği ki özellikle Afrika'da şiddetli olması bekleniyor, insan nüfusundaki artış ve arazi kullanımındaki değişiklikler.

Bu faktörlere karşı daha hassas olması muhtemel çok sayıda büyük memeli türü bulunuyor. Bunlar kırk çarşambanın bir araya gelmesi gibi bir şey" dedi.

Avustralya hükümeti Ekim ayında, yerli türlerin neslinin tükenmesini önleme hedefini içeren tehdit altındaki türler için 10 yıllık yeni bir eylem planı açıklamıştı.

Cardillo, geleneksel olarak korumanın büyük ölçüde korunan alanların ilan edilmesine dayanması nedeniyle, korumanın yerli toplulukları nasıl etkilediğine dair bir farkındalık olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cardillo, "Geniş ölçekli modelleme çalışmalarının önemli bir rolü var, çünkü bunlar planlama için geniş bir çerçeve ve bağlam sağlayabilir. Ancak bilim, bu karışımın sadece çok küçük bir parçası. Modelimizin, korumaya bakış açısında bir tür değişiklik sağlamak için bir katalizör görevi görmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.