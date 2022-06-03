Avustralya'nın En Büyük Perakende Grubu Yeniden Kullanılabilir Plastik Torbalara da Son Veriyor - Haberler

SİDNEY, 3 Haziran (Xinhua) -- Avustralya genelinde tek kullanımlı plastik poşetlerin yasaklanmasının ardından, ülkenin en büyük süpermarket zinciri Woolworths, mağazalarında her türlü plastik torbayı yasaklayarak geçiş sürecini bir adım öteye taşıdı. Şirket, süpermarket mağazaları ve perakende yan kuruluşu BIG W'nin Haziran 2023'e kadar Avustralya mağazalarındaki tüm plastik torbaları aşamalı olarak kaldıracağını taahhüt etti. Bu değişikliğin yılda 9.000 ton plastiğin dolaşımdan kaldırılmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Woolworths Süpermarketleri Genel Müdürü Natalie Davis Cuma günü duyuruyu yaparken, yeniden kullanılabilir poşetlerin başlangıçta müşterilerin tek kullanımlık plastik poşetlerin kaldırılmasına uyum sağlamasına yardımcı olmak için piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Davis, "Tek kullanımlık plastik poşet vermekten vazgeçtiğimizden bu yana alışveriş alışkanlıklarında büyük bir değişim gördük. Her 10 müşteriden sekizi artık evden kendi poşetlerini getiriyor" dedi. Davis şöyle devam etti: "Yeniden kullanılabilir plastik poşetler üzerine düşeni yaptı. Şimdi kasalarımızda plastik alışveriş poşeti satışını tamamen durdurmanın zamanı geldi." Tüm "sorunlu", tek kullanımlık plastikleri aşamalı olarak kaldırmaya çalışan Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin 1 Haziran itibarıyla tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklamasıyla birlikte, Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerinde bu yasak getirilmiş oldu. Önümüzdeki 12 ay boyunca, plastik pipetler, plastik çatal ve bıçaklar, pamuklu çubuklar ve diğer tek kullanımlık plastik kaplar dahil olmak üzere bir dizi "sorunlu" plastik ürün de yasaklanacak.

Yeni Güney Galler Çevre Bakanı James Griffin, Çarşamba günü yasağı duyururken, "Tek kullanımlık plastik ürünler ve ambalajlar Yeni Güney Galler'deki tüm çöplerin yüzde 60'ını oluşturuyor" dedi. Griffin, "İlk etapta sorunlu plastiğin tedarikini durdurarak, bunların çöp olarak çevreye atılması veya çöplüklere gitmesini önlemeye yardımcı oluyoruz" dedi. Yeni Güney Galler'de yasaklar, önümüzdeki 20 yıl içinde 2,7 milyar adet plastik maddenin çevreyi kirletmesini durdurmayı amaçlayan "Yeni Güney Galler Plastik Eylem Planı"nın bir parçasını oluşturuyor.

Xinhua / Güncel