Avustralya'nın Çin'e Şarap İhracatı Yükselişte

Avustralya'nın Çin'e aylık şişelenmiş şarap ihracatı 2019'dan bu yana en yüksek dördüncü seviyesine ulaştı.

KANBERRA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Çin'e şarap ihracatının yeniden canlanmasından memnun.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanı Murray Watt, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Mayıs ayında Çin'e toplam değeri 142,2 milyon Avustralya doları (96,3 milyon ABD doları) olan 9,8 milyon litre şişelenmiş şarap ihraç ettiğini belirtti.

Bu rakam, 2019 yılından bu yana Avustralya'nın Çin'e gerçekleştirdiği dördüncü en yüksek miktardaki aylık şişelenmiş şarap ihracatına işaret ediyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri, Kovid-19 pandemisi öncesinde 2019'da kaydedilen ortalama aylık ihracat değerinden 50 milyon Avustralya doları (33,8 milyon ABD doları) daha yüksek oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Mart ayında Avustralya şarabına yönelik anti-damping ve sübvansiyon karşıtı gümrük vergilerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.