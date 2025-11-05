Avustralya'nın Çin'e Kritik Mineral Tedarikine Eleştiri

Avustralya'nın, Çin'in hipersonik füzeleri ve nükleer programları için hayati önem taşıyan mineralleri Pekin'e tedarik ettiği ileri sürüldü.

Avustralya'nın kamu yayıncısı ABC'nin haberinde, Çinli şirketlerin Batı Avustralya'da bulunan iki maden sahasının en büyük hissedarı olduğu ifade edildi.

Dünya zirkonyum üretiminde ilk sırada yer alan Avustralya'nın, Çin'in bu kritik mineral ihtiyacının yaklaşık yüzde 41'ini karşıladığı belirtilen haberde, zirkonyumun Çin'in hipersonik füze teknolojisi ve nükleer programlarında önemli bir ham madde olduğu bilgisi verildi.

Haberde, ayrıca, Avustralya hükümetinin bu maden sahalarından birine de yaklaşık 103 milyon dolar tutarında düşük faizli kredi verdiği ifade edildi.

Avustralya'nın Çin'in askeri kapasitesini destekleyebilecek bu mineral tedarikini sürdürdüğü belirtilen haberde, Canberra yönetiminin aynı zamanda ABD ile de kritik madenler alanında stratejik ortaklık kurduğuna işaret edildi.

Avustralya ve ABD, geçen ay kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusunda 8,5 milyar dolarlık işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.

Öte yandan, Beyaz Saray, iki ülkenin gelecek 6 ay içinde kritik mineral projelerine 3 milyar doların üzerinde ortak yatırım yapmayı planladığını ve tahmini 53 milyar dolar değerindeki kaynakları açığa çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.