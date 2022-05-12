Avustralya'nın Büyük Set Resifi'nde İncelenen Resiflerin Yüzde 90'dan Fazlasında, Yazın Mercan Beyazlaması Görüldü

ARALIK, IĞDIR (Xinhua) - SİDNEY, 12 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'da yayınlanan rapora göre, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nde (GBR) incelenen mercan resiflerinin yüzde 90'dan fazlasında yazın bir tür mercan beyazlaması görüldü. GBR Deniz Parkı Otoritesi tarafından Salı gecesi yayınlanan Resif anlık görüntüsü: Yaz 2021-22 başlıklı rapor, bu yaz biriken yüksek ısı stresinin, incelenen 719 resifin 654'ünde mercan beyazlaması sorununa neden olduğunu ortaya koydu. Raporla birlikte havadan yapılan bir araştırma, GBR'nin kuzey ve orta bölgelerinin daha ciddi bir durumda olduğunu gösterdi.

Sığ su mercan topluluğu beyazlama dağılımı, kuzey bölgesinde hafiften (yüzde 1-10 oranında mercan örtüsü beyazlamış) şiddetliye (yüzde 61-90 oranında beyazlamış) doğru değişiyor ve bu şiddet genellikle Cape York'un kuzey ucundan Prenses Charlotte Koyu'na doğru artıyor. Merkez bölgesi genelinde en şiddetli beyazlama hem kıyı hem de açık deniz resiflerinde meydana geldi. Mercan topluluğu beyazlaması, Cooktown'dan Whitsunday Adaları'na kadar resiflerin sığ kısımlarında büyük (yüzde 31 ila yüzde 60 oranında beyazlamış) ile aşırı (yüzde 90'ın üzerinde beyazlamış) arasında değişiyor.

Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarındaki Büyük Set Resifi, 2 Haziran 2021. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Avustralya Mercan Resifi Derneği Başkanı Sarah Hamylton, "Mercan ölüm ölçeği henüz bilinmemekle birlikte, tekrarlayan beyazlama olayları resifteki mercan topluluklarının yapısını derinden değiştiriyor" dedi. Hamylton, "Düşük mercan ölüm oranı raporları, dirençli ve stres toleranslı mercanların baskın olduğu gruplarla mercan topluluklarının yapısındaki değişiklikleri yansıtabilir, ancak ekosistemdeki genel bir biyolojik çeşitlilik kaybını değil" diyerek sözlerini sürdürdü. Raporda ayrıca, La Nina koşullarına rağmen, GBR'nin suyunun Aralık 2021'in başlarında ısındığı ve tipik olarak en sıcak yaz aylarında gerçekleşen tarihi yaz azami sıcaklıklarını aştığı öne sürüldü.

Okyanus sıcaklıkları, orta ve kuzey GBR boyunca termal stresi artıran üç farklı ısı dalgasıyla 2022 Nisan ayının başlarına kadar yaz boyunca ısı biriktirmeye devam etti Hamylton, "Bu amaçla, su sıcaklıklarının yükselmesine neden olan yerel sera gazı emisyonlarını GBR'nin varlığını sürdürmesine uygun bir hızda azaltmak amacıyla güvenilir bir ulusal plan üretmek için hala acil çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

Xinhua / Güncel