Avustralya, NATO Zirvesi'nde Savunma Harcamalarını Artırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles, NATO Zirvesi'nde ülkesinin askeri harcamalarına yönelik açıklamalarda bulunarak, 2033-2034 yılları arasında savunma harcamalarının yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkarılacağını duyurdu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, NATO Zirvesi'nde ülkesinin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini söyledi.

SBS News'ün haberine göre, NATO Zirvesi marjında konuşan Marles, ülkesinin savunma harcamalarına dair açıklamada bulundu.

Marles, Avustralya'nın savunma harcamaları sürecine sadık kalacağını ve 2033-2034'e kadar yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkarılacağını söyledi.

Avrupa'nın savunma harcamalarıyla ilgili kararın NATO'nun meselesi olduğunu vurgulayan Marles, "Stratejik ortamımızı değerlendirmek, var olan tehditleri ve bu tehditleri karşılamak için ne tür bir savunma gücü inşa etmemiz gerektiğini değerlendirmek ve daha sonra bunu kaynaklandırmak için kendi sürecimizden geçtik." dedi.

Marles, Avustralya'nın savunma harcamalarında barış dönemindeki en büyük artışın görüldüğüne dikkati çekerek, "İleriye dönük ihtiyaçlarımızın ne olduğunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Başbakanımızın da söylediği gibi, bunun için kaynak bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Marles, Avustralya'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini kızdıracak yeni açıklama
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.