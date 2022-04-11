Avustralya, Musul'daki DEAŞ operasyonunda ölen siviller için tazminat ödemeyi reddetti

Avustralya, Irak'ın Musul kentinde terör örgütü Deaş'a karşı 2017'de düzenlenen hava saldırısında, ailesinden 35 sivilin hayatını kaybettiğini ileri süren kişinin talep ettiği tazminatı ödemeyi kabul etmedi.

Guardian gazetesinin haberinde, Avustralya'nın, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleriyle hareket ettiği ve bu kapsamda düzenlenen hava saldırılarında yer aldığı anımsatıldı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir erkek, Avustralya'nın Musul'daki bir eve 13 Haziran 2017'de düzenlediği hava saldırısında, ailesinden 14'ü çocuk, 9'u kadın, 35 kişinin yaşamını yitirdiği gerekçesiyle geçen yıl Avustralya Maliye Bakanlığına tazminat başvurusu yaptı.

Halen Irak'ta yaşayan bu kişi, başvurusunda, Avustralya Savunma Bakanlığının 13 Haziran 2017'de Musul'da düzenlenen hava saldırısında 18 sivilin ölmüş olabileceğinin tahmin edildiğine dair 2019'da yaptığı açıklamaya yer verdi.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu kişinin tazminat talebini değerlendirdi.

Yetkililer, bu eve saldırıda kullanılan uçağın F/A-18 Süper Hornet savaş uçağı olup olmadığına dair Avustralya Savunma Kuvvetlerinin (ADF) raporlarını göremediklerini belirtti.

Ancak buna rağmen yetkililer, ADF'nin yapılan soruşturmada, Avustralya hava saldırısında sivillerin öldürüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığına dair tavsiyesini kabul ettiklerini beyan etti.

Yetkililer, Aralık 2021'de tazminat talebini reddettiklerini duyurdu.

Tazminat talebinde bulunan kişinin avukatı da 29 Mart'ta söz konusu kararın gözden geçirilmesini ve konuyu ele alması için yeni yetkililerin atanmasını talep etti.

Avustralya Savunma Bakanlığından Şubat 2019'da yapılan açıklamada, 13 Haziran 2017'de Musul'da hava saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırıda 9 ila 18 sivilin ölmüş olabileceği belirtilmişti.