Avustralya Muhalefeti, Filistin Devletini Tanıma Kararını İptal Edecek
Avustralya'nın muhalefet lideri Sussan Ley, gelecek seçimlerde iktidara gelmeleri durumunda hükümetin Filistin devletini tanıma kararını iptal edeceklerini açıkladı. Ley, Filistin'in tanınmasının ancak uygun bir barış sürecinden sonra gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
Avustralya'nın muhalefet koalisyonu, gelecek seçimlerde iktidara gelmeleri durumunda hükümetin Filistin devletini tanıma kararını iptal edeceklerini bildirdi.
SBS News'ün haberine göre, ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Sussan Ley, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamasına tepki gösterdi.
Liberal Parti Lideri Ley, Filistin devletinin tanınmasının "uygun bir barış süreci" sonrasında olması gerektiğini belirterek koalisyonun hükümetin söz konusu kararına karşı çıktığını açıkladı.
Ley, koalisyonun gelecek seçimlerde iktidara gelmesi durumunda Albanese hükümeti tarafından alınacak Filistin'i tanıma kararının iptal edeceğini ifade etti.
Avustralya Başbakanı Albanese, dün yaptığı açıklamada, eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.