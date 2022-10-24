Avustralya, Metan Emisyonlarını Azaltmak İçin Küresel Metan Taahhüdü'ne Katılıyor

KANBERRA, 24 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, küresel metan emisyonunu 2030 yılına kadar 2020'deki seviyenin en az yüzde 30 altına çekmek için Küresel Metan Taahhüdü'nü imzalamaya karar verdi.

KANBERRA, 24 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, küresel metan emisyonunu 2030 yılına kadar 2020'deki seviyenin en az yüzde 30 altına çekmek için Küresel Metan Taahhüdü'nü imzalamaya karar verdi.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, kısa süre önce bağlayıcı olmayan taahhüdü imzalayanların, enerji ve atık sektörlerindeki emisyonları azaltmak için standartlar belirlemenin yanı sıra, teknoloji ve çiftçilerle ortaklıklar yoluyla tarım sektöründe azaltma fırsatları aramak gibi bir dizi yerel önlem almayı vaat ettiğini bildirdi.

Brown, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Halen metan, Avustralya'nın emisyonlarının yüzde 24'ünü oluşturuyor ve dünyanın 11'inci en büyük metan salımı yapan ülkesiyiz. Dolayısıyla masaya oturmamız ve çözümün bir parçası olmamız çok önemli" dedi.

Bowen, bunun küresel taahhüt olması nedeniyle, Avustralya'nın kendi emisyonlarının yüzde 30 azaltması gerekmediğini kaydetti.

Bowen, "Bu taahhüt bizden emisyonları olabildiğince azaltmamızı, yüzde 30 küresel azaltmaya katkı yapmamızı ve tedbirlerimizi iyileştirmemizi gerektiriyor" dedi.

Tarım sektörü, Avustralya'nın metan emisyonlarının yaklaşık yarısından, kaynaklar ve atıklar ise yüzde 39'undan sorumlu.

Bowen'a göre hükümet, düşük emisyonlu canlı hayvan yemi takviyesi olarak asparagopsis türü yosunların ticarileşmesini desteklemek için yosun üretim sektörüne fon sağlanması taahhüdünde bulundu.

Hükümet ayrıca, otlak hayvanlarına düşük emisyonlu yem takviyeleri sunmak ve teknik uygulanabilirliklerini ve ticari potansiyellerini belirlemek için teknolojilerin geliştirilmesini de destekleyecek.

Bowen, taahhüdün Avustralya'nın yalnızca tarıma odaklanmasını veya tarımsal üretimi ya da hayvancılık sayılarını azaltmasını gerektirmediğini söyledi.

Bakan ayrıca, hükümetin hayvancılık emisyonlarını azaltmak için yasa hazırlamayacağını veya yeni vergi ya da harç koymayacağını sözlerine ekledi.