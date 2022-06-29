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Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor

Avustralya, 13 Şubat'ta kapatma kararı aldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendiriyor.

Avustralya, 13 Şubat'ta kapatma kararı aldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendiriyor.

Sky News kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım etmek ve sahadaki varlığını sağlayabilmek adına ülkesinin Ukrayna'da yer alması gerektiğini belirtti.

Albanese, ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü ve Ukrayna'daki diplomatik varlığını genişletmek istediğini ifade etti.

Gelecek günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyleyen Albanese, Ukrayna'da alışveriş merkezinin hedef alınmasına ilişkin "Sivilleri hedef alıyor." dedi.

Avustralya, 13 Şubat'ta, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı almıştı. Eski Başbakan Scott Morrison, Ukrayna'da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu dile getiren Morrison, Çin yönetimini, Avustralya'nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova'nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçlamıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Avustralya Ukrayna Kiev Güncel Haberler

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