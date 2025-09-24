Avustralya, İsrail'in Tehditlerini Eleştirdi

Avustralya, İsrail'in " Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistin Yönetimi'ni çökertme dahil karşı önlemler" alabileceğine yönelik tehditlerinin Gazze'ye yönelik tutumunu ortaya koyduğunu, dünyanın Tel Aviv hükümetinin "ateşkesi ve barışı önlemek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu" gördüğünü belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABC News'e verdiği mülakatta, ülkesinin Fransa, İngiltere ve Kanada ile birlikte Filistin Devleti'ni tanımasına İsrail hükümetinin tepkisini değerlendirdi.

Gazetecinin, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşılık İsrail hükümetinin "Batı Şeria'yı ilhak etmek ve Filistin Yönetimi'ni çökertmek gibi" tehditlerde bulunduğunu hatırlatması üzerine Wong, "Bence dünya, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ateşkesi ve barışı önlemek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu görüyor." dedi.

Bu tehditlerin hayata geçirilmesi durumunda dünyanın da aynı sonuca ulaşacağını dile getiren Wong, "Hepimiz ateşkes istiyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının bir devlete sahip olmaya layık olduğunu ifade eden Wong, Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Wong ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliğini "aldatmaca" olarak nitelemesine ilişkin, Avustralya'nın farklı bir tutum benimsediğini belirtti.

Bakan Wong, Avustralya'nın iklim değişikliğinin gerçekliğini kabul ettiğini ve ekonomisini net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hele getirmeye devam edeceğini söyledi.