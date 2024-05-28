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Avustralya, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu durumun devam edemeyeceğini vurguladı. Wong, saldırıların korkunç ve kabul edilemez sonuçları olduğunu belirtti.

Avustralya, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu durumun devam edemeyeceğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Wong, "Refah'taki ölüm ve yıkım korkunç boyutlara ulaştı. İnsanların çektiği bu acı kabul edilemez." ifadelerini kullanarak, bu durumun devam edemeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini Refah'a saldırı konusunda daha önce uyardıklarının altını çizen Wong, saldırıların korkunç ve kabul edilemez sonuçları olduğunu vurguladı.

Wong, İsrail'in 2,3 milyon kişinin sığındığı Refah'a yönelik operasyonuna devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

Sivillerin korunması için acil ateşkes çağrısı yapan Wong, İsrail'i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarına uymaya davet etti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve İsrail'in suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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