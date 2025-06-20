Avustralya, İran'daki Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı

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Avustralya hükümeti, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Tahran'daki büyükelçilik faaliyetlerini durdurdu ve diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının derhal ayrılmalarını veya güvenli alanlara sığınmalarını tavsiye etti.

Avustralya hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Tahran'daki büyükelçilik faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve tüm diplomatlar ile ailelerine İran'ı terk etme talimatı verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'daki kötüleşen güvenlik ortamı gerekçe gösterilerek Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Elçilik çalışanları ile ailelerinden ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, İran'da bulunan tüm Avustralya vatandaşlarına da imkanlar dahilinde ülkeden derhal ayrılmaları, ayrılamayacakların ise güvenli alanlara sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville'in krizle ilgili çalışmaları desteklemek amacıyla bölgede kalmaya devam edeceği belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avustralya vatandaşlarının bölgeden tahliyesine yardımcı olmak üzere ordu personeli ve uçaklarının Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını aktardı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığından 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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