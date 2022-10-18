Avustralya ile Singapur, 'net sıfır' emisyon hedefi için anlaşma imzaladı

Avustralya ile Singapur, salınan sera gazı miktarı ile atmosferden temizlenen miktar arasındaki dengeyi tarif etmek için kullanılan "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı.

Avustralya ile Singapur, salınan sera gazı miktarı ile atmosferden temizlenen miktar arasındaki dengeyi tarif etmek için kullanılan "net sıfır" emisyon hedefi için anlaşma imzaladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Avustralya Parlamento Binası'nda düzenlenen toplantının ardından iki ülke arasında yeşil büyüme sektörleri oluşturmayı hedefleyen Yeşil Ekonomi Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya, emisyonlarını 2050'ye kadar net sıfıra indirmeyi taahhüt ederken, Singapur da aynı hedefi benimsemeyi düşündüklerini açıkladı.

Albanese, anlaşmanın temiz enerji inovasyonunu destekleyeceğini, iş fırsatlarını artıracağını ve istihdam yaratacağını belirterek, ülkesinin "yenilenebilir enerji süper gücü" olarak konumlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Lee ise sınır ötesi elektrik ticareti ve "sürdürülebilir havacılık" konusunda "dünyanın bu türden ilki" olarak tanımladığı anlaşmanın daha fazla iş birliğinin habercisi olduğunu ifade etti.

Singapur, Kuzey Avustralya'dan 4 bin 200 kilometrelik denizaltı kablosuyla iletilen güneş enerjisini kullanmayı planlıyor.

Singapurlu şirket Sun Cable, Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönüm güneş paneli içerecek ve 19 milyar dolara mal olacak Avustralya-Asya PowerLink Projesi'nin inşaatına 2024'te başlamayı planlıyor.