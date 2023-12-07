Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Papua Yeni Gineli Başbakan James Marape, savunma, sınır ve deniz güvenliği ile siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedefleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, her iki ülkenin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel istikrarı desteklemeyi kolaylaştıracağını belirtiyor.

Avustralya ile Papua Yeni Gine Arasında Bölgesel Güvenlik ve Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmek için anlaşma imzalandı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Anthony Albanese'in Papua Yeni Gineli mevkidaşı James Marape ile Canberra'da bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından iki başbakanın savunma, sınır ve deniz güvenliği ile siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedefleyen anlaşma imzaladığı bildirildi.

Albanese, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayı "tarihi ve kapsamlı" olarak niteleyerek, "Bugün, Başbakan Marape ile Canberra'da İkili Güvenlik Anlaşması'nı imzalayarak ortaklığımızı yeni seviyeye taşıdık." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın "her iki ülkenin egemenliğine saygı duyduğunu" belirten Marape de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, Avustralya'nın Papua Yeni Gine'nin iç güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmasını ve iki ülkenin birbirlerinin güvenliğini ve bölgesel istikrarı desteklemesini kolaylaştıracaktır." dedi.

Güvenlik anlaşması ertelenmişti

Marape, mayıs sonunda, Avustralya ile yapılması planlanan güvenlik anlaşmasının "bazı lafız ve hükümlere" ilişkin değerlendirmeler nedeniyle ertelendiğini bildirmişti.

Öte yandan bölgede artan Çin etkisine karşı stratejik ada ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefleyen ABD'nin mayıs ayında Papua Yeni Gine ile güvenlik anlaşması imzalaması, saldırı halinde ülkenin bir üs olarak kullanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Muhalefet, ülkenin ABD-Çin rekabetinde taraf tutmaması gerektiğini savunmuştu.

Muhalefet cephesine karşılık Marape ise anlaşmada Papua Yeni Gine'nin saldırı amaçlı askeri operasyonlarda üs olarak kullanılmasını engelleyen özel madde bulunduğunu belirtmiş ve ABD ile Çin arasındaki mücadelenin bir unsuru olmayacaklarını ileri sürmüştü.