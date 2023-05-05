Avustralya ile İngiltere Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Mayıs Sonunda Yürürlüğe Girecek

KANBERRA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Mayıs ayının sonundan itibaren yürürlüğe girecek şekilde hızlandırıldı.

KANBERRA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Mayıs ayının sonundan itibaren yürürlüğe girecek şekilde hızlandırıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere ziyareti sırasında ticaret anlaşmasının başlangıç tarihini 31 Mayıs olarak duyurdu.

Anlaşma uyarınca Avustralya'da üretilen malların yüzde 99'u İngiltere'ye gümrük vergisinden muaf girecek.

Avustralya tarafından Cuma günü yapılan basın açıklamasına göre beş yıl sonra tüm İngiliz ürünleri Avustralya'ya gümrük vergisinden muaf girecek. Yapılan açıklamada bunun "hane halklarının yaşam maliyetlerinin ve Avustralyalı işletmelerin girdi masraflarının azaltılmasına katkıda bulunacağı" kaydedildi.

Anlaşmanın, iki ülke arasında 2021'de 21,7 milyar Avustralya doları (yaklaşık 14,5 milyar ABD doları) tutarında olan çift yönlü ticaretine uzun vadede büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Gümrük vergilerinin çoğunu kaldırılan serbest ticaret anlaşması, ayrıca bürokrasiyi azaltacak ve çalışma vizelerini serbest hale getirecek.

Anlaşma kapsamında iklim değişikliği ve işgücü gibi konuları kapsayacak şekilde çevreye ilişkin taahhütler de yer alıyor.

Anlaşma kapsamındaki dijital ticaret kuralları, "belirsizliği azaltarak" işletmeler için ticareti kolaylaştıracak.

Avustralya Başbakanı Albanese, "Bu anlaşma, Avustralyalı ihracatçılara, tüketicilere, işçilere ve genel olarak ekonomimize önemli faydalar sağlayacak" dedi.