Avustralya ile Hindistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

KANBERRA, 29 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Hindistan'la imzaladığı ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Avustralya Ticaret Bakanı, bu anlaşmayı iki ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak niteledi.

Avustralya-Hindistan Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nın (ECTA) Perşembe günü resmi olarak uygulamaya konmasıyla Avustralya'nın 1,4 milyarlık nüfusu olan Hindistan'a ihracatının yüzde 85'i üzerindeki gümrük vergileri kaldırıldı. Bu oranın yıllar içinde yüzde 90'a çıkması bekleniyor.

Avustralya'nın şarap ve badem gibi ürünlerine uygulanan yüksek gümrük vergileri de azaltılacak.

Yüksek kaliteli şaraba uygulanan gümrük vergisi Perşembe günü yüzde 150'den yüzde 75'e indirildi. 1 Ocak'ta yüzde 70'e düşürülecek oran, 10 yıllık dönem içinde yüzde 25'e kadar inecek.

Taze Avustralya dikenli ıstakozu ve kuzu ve koyun etindeki yüzde 30'luk gümrük vergisi de kaldırılarak çiftçilere büyük bir destek sağlanmış oldu.

Federal hükümetin verdiği bilgilere göre bu anlaşma sayesinde Avustralyalı ihracatçılar her yıl 2 milyar Avustralya doları (1,3 milyar ABD doları) tasarruf edecek.

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, Perşembe günü News Corp Avustralia'da yayımlanan köşe yazısında, "Hindistan'ın genç nüfusu, çeşitliliğe sahip ekonomisi ve büyüme eğrisi, eğitim, tarım, enerji, ... ve spor gibi alanlarda Avustralyalı işletmeler için önemli fırsatlar sunuyor" diye yazdı.

Farrell Perşembe günü kendisinin ve Başbakan Anthony Albanese'nin Mart ayında Yeni Delhi'ye giderek Avustralya'nın istihdam piyasasına daha büyük erişime odaklanacak ikinci tur ticaret anlaşması için görüşmelerde bulunmasının olası olduğunu da söyledi.