Avustralya İçişleri Bakanı: Avustralya 'Sorunlu' Göçmenlik Sistemini Revize Edecek

KANBERRA, 22 Şubat (Xinhua) -- Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, ülkenin "sorunlu" göçmenlik sisteminin elden geçirileceğine yönelik söz verdi.

O'Neil Çarşamba günü bir işgücü zirvesinde yaptığı konuşmada, Avustralya'nın "kalıcı şekilde geçici göçmenlikten" uzaklaşması ve vasıflı işçilerin ülkeye kalıcı şekilde taşınmasını kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini duyurdu.

"Avustralya'nın göçmenlik sistemi sorunlu. Stratejik değil. Karmaşık, pahalı ve yavaş" diyen bakan, "İşletmeler, göçmenler ve kendi nüfusumuz için fayda sağlamıyor" diye ekledi.

Son 20 yıllık dönemde Avustralya'ya vasıflı kalıcı net göç, yıllık olarak yaklaşık 30.000 kişi düzeyinde kaldı ve ülkede geçici vize sahiplerinin sayısı 2007'den bu yana neredeyse iki kat artarak 1 milyondan 1,9 milyona çıktı.

O'Neil, programlara yeniden denge kazandırmak için önemli yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ancak Avustralya'yı göçmenler için cazip bir yer olmaktan çıkaran sistemin düzeltilmesinin yıllar alabileceğini dile getirdi.

Bakan, "Düşük vasıflı geçici bir göçmenin Avustralya'ya gelmesi nispeten kolay ama bu durum yüksek vasıflı kalıcı bir göçmen açısından zor, yavaş ve pek de çekici olmayan bir süreç anlamına geliyor" dedi.

Hükümet, uluslararası öğrencilerin potansiyelinden yararlanılmadığını düşünüyor. Bu öğrencilerin birçoğu Avustralya üniversitelerinden mezun olduktan sonra ayrılmak zorunda kalıyor ve geride kalanların yaklaşık yüzde 50'si niteliklerinden daha düşük vasıflara sahip işlerde çalışıyor.

Göçmenlerin yurtdışında kazanılan niteliklerinin tanınmasına yönelik sürecin hızlandırılması da bir öncelik teşkil ediyor.

Ülkede hemşire sıkıntısı olmasına karşın Avustralya'ya gelen nitelikli göçmen hemşireler şu anda niteliklerinin tanınması için 35 ay kadar bekleyebiliyor.