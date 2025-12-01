Avustralya Hükümeti Savunma Harcamalarını Artırmak İçin Yeniden Yapılandırma Planını Açıkladı

Avustralya hükümeti, savunma harcamalarını artırma hedefleri kapsamında Savunma Bakanlığında kapsamlı yeniden yapılandırma planı açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti artan maliyetler ve büyük projelerde yaşanan gecikmelerle mücadele kapsamında harekete geçti.

Bu kapsamda hükümet, savunma harcamalarını ve tedarik sürecini iyileştirmek amacıyla Savunma Bakanlığında kapsamlı yeniden yapılandırma başlatıldığını duyurdu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Bakanlığın yeniden yapılandırılması kapsamında özel bir bağımsız kurum kurulacağını duyurdu.

Bu adımla savunma harcaması yapılan programların zamanında ve bütçeye uygun biçimde tamamlanmasının amaçlandığını belirten Marles, "Savunma Tedarik Ajansı" adıyla kurulacak yeni yapının, çalışma yöntemi ve hükümete raporlama süreçleri bakımından bağımsız bir işleyişe sahip olacağını vurguladı.

Bu büyük çaplı yeniden yapılanmanın, Avustralya Savunma Bakanlığında son 50 yılda yapılan en büyük reform olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığının halihazırda yıllık bütçesi yaklaşık 60 milyar Avustralya doları ancak bu miktarın 2034'e kadar yıllık yaklaşık 100 milyar Avustralya dolarına çıkması bekleniyor.