Avustralya Hükümeti, Plastik Mermiyle Vurulan Muhabire Yardım Teklifinde Bulundu

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Los Angeles'taki protestoları haber yaparken plastik mermiden yaralanan muhabir Lauren Tomasi'ye yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı. Başbakan Anthony Albanese de durumu ele aldı ve Tomasi ile görüştü.

KANBERRA, 11 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Los Angeles'taki protestoları haber yaparken plastik mermiyle vurulan muhabire yardım teklifinde bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin Los Angeles Başkonsolosluğu aracılığıyla muhabir Lauren Tomasi ile iletişime geçtiğini ve ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Nine Network News kanalının ABD muhabiri Tomasi, pazar günü Los Angeles'da göçmen baskınlarının tetiklediği protestoları haber yaparken, bir polis memuru tarafından plastik mermiyle bacağından vurulmuştu.

Wong, çarşamba günü Nine Network'e yaptığı açıklamada olay anının görüntülerini "gerçekten korkunç" olarak değerlendirdi. "Avustralya, özgür basına inanan bir ülkedir ve gazetecilerin işlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi gerekir" dedi.

Başbakan Anthony Albanese ise salı günü yaptığı açıklamada Tomasi ile konuştuğunu ve gazetecinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Albanese, hükümetin bu "korkunç" olay üzerine ABD yönetimiyle iletişime geçtiğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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