Avustralya Hükümeti, İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Kraliyet Hava Kuvvetleri ile güvenli bir şekilde tahliye etti. Hazine Bakanı Jim Chalmers, hükümetin bölgedeki Avustralyalıların güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcadığını belirtti.

KANBERRA, 25 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-30 nakliye uçağıyla tahliye etti.

Hükümetten çarşamba günü yapılan açıklamada, hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşların Tel Aviv'den güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Hazine Bakanı Jim Chalmers hükümetin bölgedeki Avustralyalıları güvence altına almak için yoğun çaba gösterdiğini belirtirken, çarşamba günü ek bir tahliye uçuşu yapılıp yapılmayacağının henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Chalmers, Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'dan ayrılmak isteyen binlerce Avustralyalıya yardım sağlamak için yetkililerin "gece gündüz çalıştığını" vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.